Давидович-Фокина впервые отыгрался с 0:2 по сетам
Алехандро Давидович-Фокина выиграл пятисетовик у Феликса Оже-Альяссима.
Испанец победил во втором круге Australian Open – 6:7(7), 6:7(5), 6:4, 6:1, 6:3. Пока что это самый длинный матч турнира-2025: он продолжался 4 часа 52 минуты.
Давидович-Фокина впервые ушел с 0:2 по сетам. Он проиграл девять предыдущих матчей, в которых уступал с таким счетом. Теперь у него положительный баланс в пятисетовиках – 8:7.
Оже-Альяссим четвертый раз в карьере проиграл матч, ведя 2:0 по сетам (при 17 победах). Его баланс в пятисетовиках – 6:5.
Давидович-Фокина поборется за выход во вторую неделю с Якубом Меньшиком.
Опубликовала: Любовь Энина
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