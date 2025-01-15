5

Давидович-Фокина впервые отыгрался с 0:2 по сетам

Алехандро Давидович-Фокина выиграл пятисетовик у Феликса Оже-Альяссима.

Испанец победил во втором круге Australian Open – 6:7(7), 6:7(5), 6:4, 6:1, 6:3. Пока что это самый длинный матч турнира-2025: он продолжался 4 часа 52 минуты.

Давидович-Фокина впервые ушел с 0:2 по сетам. Он проиграл девять предыдущих матчей, в которых уступал с таким счетом. Теперь у него положительный баланс в пятисетовиках – 8:7.

Оже-Альяссим четвертый раз в карьере проиграл матч, ведя 2:0 по сетам (при 17 победах). Его баланс в пятисетовиках – 6:5.

Давидович-Фокина поборется за выход во вторую неделю с Якубом Меньшиком.

Опубликовала: Любовь Энина
logoAustralian Open
logoФеликс Оже-Альяссим
logoАлехандро Давидович-Фокина
logoATP
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Карлос Алькарас: «Очень скоро Жоао Фонсека войдет в число лучших игроков мира»
3 минуты назад
Australian Open. Джокович, Алькарас, Зверев, Дрэйпер вышли в 3-й круг, Рууд, Нисикори, Оже-Альяссим выбыли
18443 минуты назад
Новак Джокович: «Я поклонник игры Фонсеки. Я следил за его успехами, и мне нравится, как он играет важные розыгрыши»
449 минут назад
Соболенко об уходе от IMG: «Я была недовольна их услугами, и у меня были напряженные отношения с некоторыми людьми из агентства»
3сегодня, 13:30
Дрэйпер выиграл второй пятисетовик подряд и вышел на Вукича, который тоже начал Australian Open с двух пятисетовиков
3сегодня, 13:09
Зверве о том, что Алькарас и Музетти коротко подстриглись: «Они идиоты»
10сегодня, 12:48
Бадоса о Циципасе после победы за 48 минут: «Он всегда жалуется, когда я играю долгие матчи, так что сегодня я собой горжусь»
6сегодня, 12:30Фото
Зверев одержал самую разгромную победу на Australian Open
17сегодня, 12:04
Australian Open. Мирра Андреева, Шнайдер, Павлюченкова, Соболенко, Осака, Гауфф, Бадоса вышли в 3-й круг, Чжэн, Самсонова выбыли
204сегодня, 12:00
Впервые с 2006-го два тинейджера обыграли теннисистов топ-10 на турнире «Большого шлема»
6сегодня, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
1вчера, 17:17
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем