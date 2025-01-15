Давидович-Фокина впервые отыгрался с 0:2 по сетам

Алехандро Давидович-Фокина выиграл пятисетовик у Феликса Оже-Альяссима.

Испанец победил во втором круге Australian Open – 6:7(7), 6:7(5), 6:4, 6:1, 6:3. Пока что это самый длинный матч турнира-2025: он продолжался 4 часа 52 минуты.

Давидович-Фокина впервые ушел с 0:2 по сетам. Он проиграл девять предыдущих матчей, в которых уступал с таким счетом. Теперь у него положительный баланс в пятисетовиках – 8:7.

Оже-Альяссим четвертый раз в карьере проиграл матч, ведя 2:0 по сетам (при 17 победах). Его баланс в пятисетовиках – 6:5.

Давидович-Фокина поборется за выход во вторую неделю с Якубом Меньшиком .