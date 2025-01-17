Данилович второй раз вышла во вторую неделю «Большого шлема»
Ольга Данилович вышла в 1/8 финала Australian Open .
В третьем круге она обыграла шестую ракетку мира Джессику Пегулу – 7:6(3), 6:1.
Данилович, которая на этой неделе 55-я в рейтинге WTA, третий раз обыграла соперницу из топ-10 (при трех поражениях).
23-летняя сербка второй раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Впервые она это сделала на «Ролан Гаррос»-2024.
Ее лучшим результатом в Мельбурне до этого был второй круг-2021.
Теперь она поборется с Паулой Бадосой.
Опубликовала: Любовь Энина
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