Данилович второй раз вышла во вторую неделю «Большого шлема»

Ольга Данилович вышла в 1/8 финала Australian Open .

В третьем круге она обыграла шестую ракетку мира Джессику Пегулу – 7:6(3), 6:1.

Данилович , которая на этой неделе 55-я в рейтинге WTA, третий раз обыграла соперницу из топ-10 (при трех поражениях).

23-летняя сербка второй раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Впервые она это сделала на «Ролан Гаррос »-2024.

Ее лучшим результатом в Мельбурне до этого был второй круг-2021.

Теперь она поборется с Паулой Бадосой.