Костюк допустила 16 двойных ошибок в матче с Бадосой
Марта Костюк 16 раз выполняла двойные ошибки в матче с Паулой Бадосой.
18-я ракетка мира проиграла №12 со счетом 4:6, 6:4, 3:6.
В третьем сете Костюк из-за проблем с подачей даже выполняла ее с руки – на брейк-пойнте при счете 0:3. То очко она выиграла.
Украинка не защитила очки за прошлогодний четвертьфинал и выпадет из топ-20.
Опубликовал: Павел Ниткин
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