Костюк допустила 16 двойных ошибок в матче с Бадосой

Марта Костюк 16 раз выполняла двойные ошибки в матче с Паулой Бадосой.

18-я ракетка мира проиграла №12 со счетом 4:6, 6:4, 3:6.

В третьем сете Костюк из-за проблем с подачей даже выполняла ее с руки – на брейк-пойнте при счете 0:3. То очко она выиграла.

Украинка не защитила очки за прошлогодний четвертьфинал и выпадет из топ-20.