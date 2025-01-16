Финалисты молодежного итогового Фонсека и Тьен обыграли соперников из топ-10 на Australian Open
Финалисты молодежного итогового победили соперников из топ-10 на Australian Open.
Чемпион молодежного итогового Жоао Фонсека в первом круге выбил №9 Андрея Рублева – 7:6(1), 6:3, 7:5(5). Финалист Лернер Тьен во втором круге победил Даниила Медведева – 6:3, 7:6(4), 6:7(8), 1:6, 7:6(10-7).
Фонсека уже выбыл с Australian Open – уступил Лоренцо Сонего во втором круге (7:6(6), 3:6, 1:6, 6:3, 3:6). Тьен сыграет за выход в четвертый круг с Корентеном Муте.
Опубликовано: Алёна Майорова
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