Финалисты молодежного итогового Фонсека и Тьен обыграли соперников из топ-10 на Australian Open

Финалисты молодежного итогового победили соперников из топ-10 на Australian Open.

Чемпион молодежного итогового Жоао Фонсека в первом круге выбил №9 Андрея Рублева – 7:6(1), 6:3, 7:5(5). Финалист Лернер Тьен во втором круге победил Даниила Медведева – 6:3, 7:6(4), 6:7(8), 1:6, 7:6(10-7).

Фонсека уже выбыл с Australian Open – уступил Лоренцо Сонего во втором круге (7:6(6), 3:6, 1:6, 6:3, 3:6). Тьен сыграет за выход в четвертый круг с Корентеном Муте.