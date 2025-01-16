Тьен о матче с Медведевым: «В четвертом сете мне так хотелось писать»

Лернер Тьен прокомментировал победу над Даниилом Медведевым.

Американец выиграл со счетом 6:3, 7:6(4), 6:7(8), 1:6, 7:6(10-7). У него был матчбол на тай-брейке в третьем сете, в пятом он смог отыграл подачу Медведева на матч.

– В 19 лет ты не должен быть настолько хорош.

– Не знаю, как на это отвечать (смеется).

– Это было очень хорошо. Поздравляю. Выдающийся матч. Впервые в этом году пятисетовик дошел до решающего тай-брейка.

– (Молчит и вздыхает).

– Как на это отвечать, ты тоже не знаешь?

– Я надеялся, что до решающего тай-брейка не дойдет. Но как бы там ни было – рад победить. Наверное, я усложнил себе жизнь. Но пофиг.

– В конце третьего сета было ощущение, что все потеряно? Ты чуть просел в четвертом сете – ждал и берег себя на пятый сет?

– Проиграть третий сет было тяжело. У меня был матчбол – но я там даже мяча не коснулся, он подал эйс. Но все равно было обидно.

В четвертом сете мне так хотелось писать. Так что я старался побыстрее закончить, но еще я хотел начать пятый сет на подаче. Так что вытянул один гейм при 0:5. И все получилось, как я хотел.