Пера о скандале вокруг Рыбакиной и Вукова: «По-моему, это очень странная история. Я даже не знаю, что мне разрешено говорить, а что – нет»
«Мы мало что знаем о ситуации. Думаю, они ждут решения WTA. По-моему, это очень странная история. Я даже не знаю, что мне разрешено говорить, а что – нет. Я никогда не была свидетелем ситуации, когда он с ней плохо обращался, поэтому не могу говорить о том, что произошло, но, конечно, я против любого вида насилия».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: SportKlub
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