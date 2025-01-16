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Пера о скандале вокруг Рыбакиной и Вукова: «По-моему, это очень странная история. Я даже не знаю, что мне разрешено говорить, а что – нет»

«Мы мало что знаем о ситуации. Думаю, они ждут решения WTA. По-моему, это очень странная история. Я даже не знаю, что мне разрешено говорить, а что – нет. Я никогда не была свидетелем ситуации, когда он с ней плохо обращался, поэтому не могу говорить о том, что произошло, но, конечно, я против любого вида насилия».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: SportKlub
logoБернарда Пера
logoWTA
logoЕлена Рыбакина
logoAustralian Open
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