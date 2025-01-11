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Рыбакина о ситуации с Вуковым: «Некоторые тренеры дают комментарии, а их подхватывают и делают из всего еще большее шоу»

Елена Рыбакина раскритиковала скандал вокруг Стефано Вукова.

Ранее The Athletic сообщил, что ему не выдают аккредитации на турниры WTA и «Большие шлемы».

– Можете ли вы рассказать о ситуации со Стефано? Какая у него роль в команде? И что вам говорили о его возможностях работы в будущем?

– Не хочу много рассказывать о будущем. Как я и говорила раньше, я не согласна с многими вещами… которые WTA делают касательно моих отношений со Стефано. Я никогда об этом не жаловалась. Я всегда говорила, что он никогда не обращался со мной плохо. Вот и все. Сейчас я не хочу больше об этом говорить. Хочу сконцентрироваться на матчах здесь.

– Вы понимаете, почему тренеры комментируют вашу ситуацию и почему они ей обеспокоены? 

– Я знаю, что один из тренеров это Пэм Шпайвер. Я не знакома с ней лично, она никогда ко мне не подходила и не говорила со мной. Я знаю ее историю, это грустно, но это не значит, что другие игроки сталкиваются с теми же проблемами. Она меня не знает, а я не знаю ее. Не думаю, что честно давать такие комментарии. Особенно когда ты действующий тренер, комментатор, журналистка и так далее.

– Будет ли вам сложно это сделать, не имея рядом одного из тренеров?

– Конечно, это неидеальная ситуация. Я не рада происходящему. Особенно когда некоторые тренеры продолжают давать комментарии. И люди, которые не так близки к миру тенниса, видят их, подхватывают и делают из всего еще большее шоу. Это нечестно. А моя цель здесь – сосредоточиться на матчах. Этим я и займусь.

– Какая будет роль у Стефано на этом турнире? 

– Я не буду больше об этом говорить, потому что со стороны WTA нет ясности по ситуации.

Скандал у Рыбакиной: ее тренера не пускают на турниры из-за обвинений в абьюзе

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
logoAustralian Open
logoЕлена Рыбакина
logoWTA
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