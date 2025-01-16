Рыбакина о том, что работает с Иванишевичем – специалистом по подаче: «Если я смогу подавать лучше, будет еще лучше»
Она разгромила Иву Йович во втором круге Australian Open 6:0, 6:3.
– У Горана была одна из лучших подач в истории тенниса. У вас одна из лучших подач в женском теннисе. Насколько еще можно прибавить в этом аспекте?
– Если я смогу подавать лучше, будет еще лучше (улыбается). Конечно, мне надо работать над подачей – особенно в ветреную погоду бывает нелегко. Так что есть над чем работать. По-моему, сегодня подача работала не лучшим образом. Надеюсь прибавить в следующем матче.
– Что вам сейчас нравится в вашей игре?
– Обычно меня очень выручает подача, но в этот раз было немного сложнее. В целом думаю, что я сыграла хорошо.
– Вашей сопернице всего 17 лет. Она будущая звезда. Что вас в ней впечатлило?
– Она еще очень молодая. В первом круге я играла с другой девочкой [Эмерсон Джонс]... Их обеих ждет большое будущее.
Она уже показывает отличный теннис. С нетерпением жду наших новых матчей.
– Что вам больше всего нравится в работе с Гораном?
– Он веселый. Раньше мы не так хорошо друг друга знали. Понадобилось время, чтобы привыкнуть. Сейчас мне кажется, что предсезонка прошла неплохо. Очень хочу выиграть с ним несколько титулов.
– Что вам больше всего нравится делать в Мельбурне?
– Во время турнира времени не так много. Я не делаю ничего интересного, если честно. Обычно занимаюсь чем-то сразу после турнира. Здесь мне нравятся животные и природа. Приятно ходить на море и смотреть на разных животных – вроде кенгуру и так далее.
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