Рыбакина о том, что работает с Иванишевичем – специалистом по подаче: «Если я смогу подавать лучше, будет еще лучше»

Елена Рыбакина дала интервью на корте после выхода в третий круг Australian Open.

Она разгромила Иву Йович во втором круге Australian Open 6:0, 6:3.

– У Горана была одна из лучших подач в истории тенниса. У вас одна из лучших подач в женском теннисе. Насколько еще можно прибавить в этом аспекте?

– Если я смогу подавать лучше, будет еще лучше (улыбается) . Конечно, мне надо работать над подачей – особенно в ветреную погоду бывает нелегко. Так что есть над чем работать. По-моему, сегодня подача работала не лучшим образом. Надеюсь прибавить в следующем матче.

– Что вам сейчас нравится в вашей игре?

– Обычно меня очень выручает подача, но в этот раз было немного сложнее. В целом думаю, что я сыграла хорошо.

– Вашей сопернице всего 17 лет. Она будущая звезда. Что вас в ней впечатлило?

– Она еще очень молодая. В первом круге я играла с другой девочкой [Эмерсон Джонс]... Их обеих ждет большое будущее.

Она уже показывает отличный теннис. С нетерпением жду наших новых матчей.

– Что вам больше всего нравится в работе с Гораном?

– Он веселый. Раньше мы не так хорошо друг друга знали. Понадобилось время, чтобы привыкнуть. Сейчас мне кажется, что предсезонка прошла неплохо. Очень хочу выиграть с ним несколько титулов.

– Что вам больше всего нравится делать в Мельбурне?

– Во время турнира времени не так много. Я не делаю ничего интересного, если честно. Обычно занимаюсь чем-то сразу после турнира. Здесь мне нравятся животные и природа. Приятно ходить на море и смотреть на разных животных – вроде кенгуру и так далее.