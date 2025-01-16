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Рыбакина проиграла пять геймов в первых двух матчах Australian Open

Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open.

Финалистка-2023 обыграла 17-летнюю Иву Йович – 6:0, 6:3.

В первом матче Рыбакина победила 16-летнюю Эмерсон Джонс со счетом 6:1, 6:1. Таким образом, на пути в третий круг она проиграла всего 5 геймов.

Победа над Йович стала для представительницы Казахстана 50-й в карьере на турнирах «Большого шлема».

Рыбакина третий раз вышла в третий круг Australian Open и теперь сыграет с прошлогодней полуфиналисткой Даяной Ястремской.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoAustralian Open
logoЕлена Рыбакина
Ива Йович
logoДаяна Ястремская
logoWTA
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