Павлюченкова седьмой раз вышла в третий круг Australian Open
Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open.
Она обыграла Анастасию Потапову – 7:6(2), 2:6, 6:2. Матч несколько раз прерывался из-за дождя.
Павлюченкова седьмой раз вышла в третий круг Australian Open. Ее лучшим результатом остается четвертьфинал (2017, 2019, 2020).
Теперь россиянка встретится с Лаурой Зигемунд.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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