Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open.

Она обыграла Анастасию Потапову – 7:6(2), 2:6, 6:2. Матч несколько раз прерывался из-за дождя.

Павлюченкова седьмой раз вышла в третий круг Australian Open. Ее лучшим результатом остается четвертьфинал (2017, 2019, 2020).

Теперь россиянка встретится с Лаурой Зигемунд.