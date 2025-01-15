Мирра Андреева о матче с Учиджимой: «Была только одна мысль – что этот корт проклят и я не хочу на нем больше играть»

Мирра Андреева прокомментировала камбэк во втором круге Australian Open.

Она обыграла Моюку Учиджиму – 6:4, 3:6, 7:6(10-8). В третьем сете Андреева уступала 3:5, а потом – 6:8 на решающем тай-брейке до 10 очков.

«Было тяжело, но я очень довольна итогом и тем, как отыгралась в третьем сете. Рада, что проведу здесь еще один день.

Тяжело, когда не знаешь соперницу. Я никогда с ней не играла, никогда с ней не тренировалась. К тому же она играла здорово – выполнила много виннерсов, все тащила.

У меня было много ошибок. И я рада, что все же сумела победить.

Также россиянка рассказала, вспоминала ли прошлый год, когда на том же корте отыгралась с 1:5 и матчбола в решающем сете против Диан Парри.

«По ходу матча у меня была только одна мысль – что этот корт проклят и я не хочу на нем больше играть. Я весь матч об этом думала. Конечно, старалась отбросить эту мысль, но не получалось. Я думала, что все из-за этого дурацкого корта.

При счете 3:5 я почувствовала ту же энергию трибун, что и в прошлом году. Она мне очень помогла – за меня начали болеть еще сильнее, люди хотели увидеть камбэк.

На тай-брейке я ужасно нервничала. Но я рада, что сумела победить».

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