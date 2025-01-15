Зигемунд о победе над Чжэн: «Старалась ничего особого не выдумывать – а просто держаться своего плана»

Лаура Зигемунд прокомментировала победу над Циньвэнь Чжэн.

Во втором круге Australian Open она обыграла пятую ракетку мира со счетом 7:6(3), 6:3.

«Я знала, что нужно показать не просто лучший теннис – а нечто большее. Мне было нечего терять.

Я просто сказала себе играть свободно. Она потрясающая теннисистка, одна из лучших в мире. Но я могу хорошо играть – и хотела показать это себе, навязать ей борьбу.

Я старалась ничего особого не выдумывать – а просто держаться своего плана. У меня получалось. Потом все решала физика, и я думала о предсезонной подготовке и зачем я там столько бегала. Вот и пришло время бегать».