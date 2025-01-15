Зигемунд о победе над Чжэн: «Старалась ничего особого не выдумывать – а просто держаться своего плана»
Лаура Зигемунд прокомментировала победу над Циньвэнь Чжэн.
Во втором круге Australian Open она обыграла пятую ракетку мира со счетом 7:6(3), 6:3.
«Я знала, что нужно показать не просто лучший теннис – а нечто большее. Мне было нечего терять.
Я просто сказала себе играть свободно. Она потрясающая теннисистка, одна из лучших в мире. Но я могу хорошо играть – и хотела показать это себе, навязать ей борьбу.
Я старалась ничего особого не выдумывать – а просто держаться своего плана. У меня получалось. Потом все решала физика, и я думала о предсезонной подготовке и зачем я там столько бегала. Вот и пришло время бегать».
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем