№5 в мире Чжэн проиграла 36-летней Зигемунд во втором круге Australian Open

Прошлогодняя финалистка Циньвэнь Чжэн проиграла во втором круге Australian Open.

Пятая ракетка мира уступила 36-летней Лауре Зигемунд – 6:7(3), 3:6.

Чжэн не защитила очки за прошлогодний финал и опустится минимум на седьмую строчку рейтинга.

Зигемунд, в свою очередь, 11-й раз в карьере и впервые с весны 2022-го обыграла соперницу из топ-10.