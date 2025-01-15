№5 в мире Чжэн проиграла 36-летней Зигемунд во втором круге Australian Open
Прошлогодняя финалистка Циньвэнь Чжэн проиграла во втором круге Australian Open.
Пятая ракетка мира уступила 36-летней Лауре Зигемунд – 6:7(3), 3:6.
Чжэн не защитила очки за прошлогодний финал и опустится минимум на седьмую строчку рейтинга.
Зигемунд, в свою очередь, 11-й раз в карьере и впервые с весны 2022-го обыграла соперницу из топ-10.
Опубликовал: Павел Ниткин
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