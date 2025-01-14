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Радукану про 15 двойных в матче с Александровой: «Подача была сама по себе»

Эмма Радукану отреагировала на то, что совершила 15 двойных ошибок.

Она обыграла в первом круге Australian Open Екатерину Александрову – 7:6(4), 7:6(2).

«Подача была сама по себе.

Конечно, это некомфортное количество двойных. Но я должна это принять. Я работаю над подачей, и это частично связано с нервами в первом круге.

В первом сете я хорошо подавала, была пара эйсов. Но я совершила и двойную. Я смирилась, сказала себе: «Окей, я хотя бы пробую».

Думаю, чем тяжелее становились мячи, тем сложнее мне было. Было нелегко переключить внимание, но я знала, что даже если я уступаю, у меня есть отличный прием. Хорошо, что сегодня вышло положиться на другие составляющие игры, которые у меня тоже сильны.

Я очень горжусь тем, что не позволила этому повлиять на меня слишком сильно и не упустила матч».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Eurosport
logoЭмма Радукану
logoAustralian Open
logoWTA
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