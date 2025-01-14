Радукану про 15 двойных в матче с Александровой: «Подача была сама по себе»
Эмма Радукану отреагировала на то, что совершила 15 двойных ошибок.
Она обыграла в первом круге Australian Open Екатерину Александрову – 7:6(4), 7:6(2).
«Подача была сама по себе.
Конечно, это некомфортное количество двойных. Но я должна это принять. Я работаю над подачей, и это частично связано с нервами в первом круге.
В первом сете я хорошо подавала, была пара эйсов. Но я совершила и двойную. Я смирилась, сказала себе: «Окей, я хотя бы пробую».
Думаю, чем тяжелее становились мячи, тем сложнее мне было. Было нелегко переключить внимание, но я знала, что даже если я уступаю, у меня есть отличный прием. Хорошо, что сегодня вышло положиться на другие составляющие игры, которые у меня тоже сильны.
Я очень горжусь тем, что не позволила этому повлиять на меня слишком сильно и не упустила матч».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Eurosport
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