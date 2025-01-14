Рыбакина 9-й раз подряд выиграла в первом круге «Большого шлема»

Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина выиграла стартовый матч на Australian Open.

Казахстанка разгромила Эмерсон Джонс со счетом 6:1, 6:1.

Последний раз Рыбакина проигрывала в первом круге «Больших шлемов» на US Open-2022 – сегодняшняя победа стала девятым выходом во второй круг подряд.

Лучший результат Рыбакиной на этом турнире – финал в 2023-м.

Дальше казахстанка поборется с Ивой Йович (WC).