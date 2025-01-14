Наварро о том, что играла 3,5 часа: «Мы как будто попали в искаженное время»
Эмма Наварро прокомментировала затяжной матч в первом круге Australian Open.
Она обыграла Пейтон Стернс за 3 часа 20 минут – 6:7(5), 7:6(5), 7:5.
– Как ты себя чувствуешь?
– Отлично!
Я смотрела на часы, и там было 2 часа 30 минут. Я удивилась. Мы как будто попали в искаженное время. Безумный матч. Я говорила себе выжимать из себя максимум – и у меня получилось.
Опубликовал: Павел Ниткин
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