Наварро о том, что играла 3,5 часа: «Мы как будто попали в искаженное время»

Эмма Наварро прокомментировала затяжной матч в первом круге Australian Open.

Она обыграла Пейтон Стернс за 3 часа 20 минут – 6:7(5), 7:6(5), 7:5.

– Как ты себя чувствуешь?

– Отлично!

Я смотрела на часы, и там было 2 часа 30 минут. Я удивилась. Мы как будто попали в искаженное время. Безумный матч. Я говорила себе выжимать из себя максимум – и у меня получилось.