Наварро отыграла подачу на матч и за 3 часа 20 минут вышла во второй круг Australian Open

Восьмая ракетка мира Эмма Наварро вышла во второй круг Australian Open.

Она обыграла Пейтон Стернс со счетом 6:7(5), 7:6(5), 7:5. В решающем сете Наварро уступала 3:5.

Матч продолжался 3 часа 20 минут и стал самым длинным в карьере Наварро.

Дальше она сыграет с Сиюй Ван.