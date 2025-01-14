Наварро отыграла подачу на матч и за 3 часа 20 минут вышла во второй круг Australian Open
Восьмая ракетка мира Эмма Наварро вышла во второй круг Australian Open.
Она обыграла Пейтон Стернс со счетом 6:7(5), 7:6(5), 7:5. В решающем сете Наварро уступала 3:5.
Матч продолжался 3 часа 20 минут и стал самым длинным в карьере Наварро.
Дальше она сыграет с Сиюй Ван.
Опубликовал: Павел Ниткин
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