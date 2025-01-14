Берреттини – болельщикам после победы в 1-м круге AO: «Теперь можете спать»
Маттео Берреттини оставил послание итальянским болельщикам.
После победы в первом круге Australian Open над Кэмероном Норри (6:7(4), 6:4, 6:1, 6:3) он написал на камере: «Теперь можете спать».
Матч завершился в 04:15 утра по Италии.
Опубликовал: Павел Ниткин
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