Берреттини – болельщикам после победы в 1-м круге AO: «Теперь можете спать»

Маттео Берреттини оставил послание итальянским болельщикам.

После победы в первом круге Australian Open над Кэмероном Норри (6:7(4), 6:4, 6:1, 6:3) он написал на камере: «Теперь можете спать».

Матч завершился в 04:15 утра по Италии.