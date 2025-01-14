Александрова проиграла Радукану, допустившей 15 двойных ошибок

Екатерина Александрова проиграла Эмме Радукану в первом круге Australian Open.

Россиянка, получившая 26-й номер посева, второй год подряд вылетела в Мельбурне в первом раунде. Матч завершился со счетом 7:6(4), 7:6(2) в пользу Радукану.

Для британки, в 2021-м выигравшей US Open, это был первый матч сезона.

Против Александровой она допустила 15 двойных ошибок.