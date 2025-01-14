Александрова проиграла Радукану, допустившей 15 двойных ошибок
Екатерина Александрова проиграла Эмме Радукану в первом круге Australian Open.
Россиянка, получившая 26-й номер посева, второй год подряд вылетела в Мельбурне в первом раунде. Матч завершился со счетом 7:6(4), 7:6(2) в пользу Радукану.
Для британки, в 2021-м выигравшей US Open, это был первый матч сезона.
Против Александровой она допустила 15 двойных ошибок.
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем