Алькарас о подаче на AO: «Есть небольшие проблемы. Когда что-то меняешь, трудно при этом чувствовать себя естественно»

Карлос Алькарас считает, что пока недостаточно хорошо подает на Australian Open.

Испанец обыграл Александра Шевченко (6:1, 7:5, 6:1) и вышел на Йошихито Нишиоку.

– На днях вы говорили о подаче и о том, что хотите на ней прибавить. Как оцените свою подачу?

– Есть небольшие проблемы. Я пока над этим думаю. Когда я собираюсь подавать, многое приходит в голову. Я должен подавать максимально естественно. В первом сете был низкий процент подачи (59% - Спортс’’). Разумеется, я хочу прибавить. И надеюсь, в ближайшие дни станет лучше. Но я считаю, что это нормально. Когда что-то меняешь, трудно при этом чувствовать себя естественно. Думаю, в ближайшие дни станет лучше.