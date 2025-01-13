Синнер выиграл 15-й матч подряд на хардовых «Больших шлемах». Он повторил достижение Агасси, Федерера и Джоковича
Янник Синнер обыграл Николаса Харри на старте Australian Open .
Он обыграл чилийца 7:6(2), 7:6(5), 6:1 и одержал 15-ю победу подряд на хардовых турнирах «Большого шлема».
Итальянец – четвертый теннисист с 2000 года, кому удалось добиться такого результата. Также в списке Андре Агасси, Роджер Федерер и Новак Джокович.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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