Синнер выиграл 15-й матч подряд на хардовых «Больших шлемах». Он повторил достижение Агасси, Федерера и Джоковича

Янник Синнер обыграл Николаса Харри на старте Australian Open .

Он обыграл чилийца 7:6(2), 7:6(5), 6:1 и одержал 15-ю победу подряд на хардовых турнирах «Большого шлема».

Итальянец – четвертый теннисист с 2000 года, кому удалось добиться такого результата. Также в списке Андре Агасси, Роджер Федерер и Новак Джокович.