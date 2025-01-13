Швентек вышла во второй круг Australian Open
Ига Швентек прошла первый круг на Australian Open.
Она победила Катерину Синякову – 6:3, 6:4.
Швентек никогда не проигрывала в первом круге Australian Open, а вообще на «Больших шлемах» такое с ней случилось лишь однажды – на «Уимблдоне»-2019.
В прошлом году полька дошла в Мельбурне до третьего раунда.
Швентек – единственная теннисистка, не проигрывавшая в первом круге на «Больших шлемах» в 2020-х.
Дальше она сыграет с Ребеккой Шрамковой.
Опубликовал: Павел Ниткин
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