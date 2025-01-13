Швентек вышла во второй круг Australian Open

Ига Швентек прошла первый круг на Australian Open.

Она победила Катерину Синякову – 6:3, 6:4.

Швентек никогда не проигрывала в первом круге Australian Open, а вообще на «Больших шлемах» такое с ней случилось лишь однажды – на «Уимблдоне»-2019.

В прошлом году полька дошла в Мельбурне до третьего раунда.

Швентек – единственная теннисистка, не проигрывавшая в первом круге на «Больших шлемах» в 2020-х.

Дальше она сыграет с Ребеккой Шрамковой.