Анна Блинкова: «Мне никогда не стоит думать – чем больше я думаю, тем хуже играю»

Анна Блинкова прокомментировала выход во второй круг Australian open.

Россиянка победила Дарью Сэвилл со счетом 1:6, 6:4, 7:5.

– У меня нет слов (улыбается). Вообще нет слов. Матч был таким трудным, она огромный боец. Я даже не думала, что у меня получится [выиграть], потому что она совсем не ошибалась, бегала за каждым мячом. Я так рада.

– Вы отыграли так много брейк-поинтов. О чем вы думали на подаче, когда вам приходилось сражаться и сражаться?

– Старалась не думать. Мне никогда не стоит думать – чем больше я думаю, тем хуже играю. (улыбается)

Так что каждый раз, когда у меня сложные геймы на подаче, нужно отыгрывать много брейк-поинтов, я просто стараюсь продолжать, быстрее, быстрее, быстрее. Я пыталась делать то, что у меня получается больше всего, то, что мне хотелось делать. Каждый раз я просто старалась быть храброй и продолжать. И это сработало.

У меня сумасшедше хорошие воспоминания отсюда, и с прошлого года. Я очень рада играть здесь снова и выходить на крупнейшие корты (матч проходил на Арене Маргарет Корт – Спортс’‘). Для меня это большая честь.