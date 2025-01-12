0

Анна Блинкова: «Мне никогда не стоит думать – чем больше я думаю, тем хуже играю»

Анна Блинкова прокомментировала выход во второй круг Australian open.

Россиянка победила Дарью Сэвилл со счетом 1:6, 6:4, 7:5.

– У меня нет слов (улыбается). Вообще нет слов. Матч был таким трудным, она огромный боец. Я даже не думала, что у меня получится [выиграть], потому что она совсем не ошибалась, бегала за каждым мячом. Я так рада.

– Вы отыграли так много брейк-поинтов. О чем вы думали на подаче, когда вам приходилось сражаться и сражаться?

– Старалась не думать. Мне никогда не стоит думать – чем больше я думаю, тем хуже играю. (улыбается)

Так что каждый раз, когда у меня сложные геймы на подаче, нужно отыгрывать много брейк-поинтов, я просто стараюсь продолжать, быстрее, быстрее, быстрее. Я пыталась делать то, что у меня получается больше всего, то, что мне хотелось делать. Каждый раз я просто старалась быть храброй и продолжать. И это сработало.

У меня сумасшедше хорошие воспоминания отсюда, и с прошлого года. Я очень рада играть здесь снова и выходить на крупнейшие корты (матч проходил на Арене Маргарет Корт – Спортс’‘). Для меня это большая честь.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: интервью Блинковой на корте
logoAustralian Open
logoАнна Блинкова
logoWTA
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Соболенко и Гауфф считают, что Синнер защитит титул Australian Open, Мирра Андреева болеет за Рублева
6сегодня, 16:56
Соболенко о том, почему посадила команду в ложу, а не в капсулу на корте: «У меня много тренеров, места не хватает»
2сегодня, 16:03
Рейтинг ATP. Монфис вернулся в топ-50, Медьедович дебютировал в топ-100, в топ-10 без изменений
сегодня, 15:26
Рейтинг WTA. Касаткина опустилась на 10-ю строчку, Рыбакина – на 7-ю, Киз вернулась в топ-15
1сегодня, 14:56
Рублев о том, что бил себя на корте: «Когда вижу такие видео, мне кажется, что это было в прошлой жизни. Это уже не я»
9сегодня, 14:12
Андрей Рублев: «После «Уимблдона» я не видел причин жить. Зачем? Это прозвучит драматично, но мысли в голове меня просто убивали»
52сегодня, 13:47
Андрей Рублев: «Изменит ли титул «Большого шлема» мою жизнь? Точно нет»
7сегодня, 13:46
Соболенко о том, что играет без флага: «Я всегда гордилась тем, что пробилась из такой небольшой страны, как Беларусь»
10сегодня, 13:31
Блинкова вышла во второй круг Australian Open
1сегодня, 13:26
Australian Open. Мирра Андреева, Блинкова, Соболенко, Бадоса, Векич вышли во 2-й круг
73сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
10 января, 17:40
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем