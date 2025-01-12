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Соболенко о том, почему посадила команду в ложу, а не в капсулу на корте: «У меня много тренеров, места не хватает»

Арина Соболенко рассказала, почему ей не нравятся капсулы для тренеров.

В этом году Australian Open предложил новый вариант для команд игроков – вместо обычной ложи они могут сидеть на одном уровне с кортом в капсулах. В них может находиться до четырех человек. Внутри установлены система охлаждения и экраны, на которых доступна статистика в режиме реального времени.

«Честно говоря, мне не очень нравится. Но если и делать так, то надо добавлять больше мест – например, лично я люблю видеть всю команду у себя в ложе, даже если я не смотрю на каждого человека по отдельности. Я всегда смотрю на тренера, но все еще могу видеть каждого, и для меня это важно. Иногда мне хочется посмотреть на бойфренда, чтобы получить поддержку. А смотреть сначала на тренера, потом оглядываться на ложу не хочется.

У меня много тренеров, места не хватает (смеется). Так что если бы сделали по восемь мест, для меня было бы намного лучше. Пока мы решили оставить всех в ложе. Может, им было немного тесно и неудобно, но мне было удобно всех видеть (улыбается)».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Соболенко
logoAustralian Open
logoАрина Соболенко
logoWTA
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