Соболенко о том, что может выиграть третий AO подряд: «Просто хочу делать свою работу. Надеюсь, в конце турнира буду очень собой гордиться»
Арина Соболенко не концентрируется на третьем подряд титуле на Australian Open.
В Открытой эре этого добивались Маргарет Корт, Ивонн Гулагонг, Штеффи Граф, Моника Селеш и Мартина Хингис.
– Вы можете повторить достижение легенд тенниса, выиграв третий титул подряд. Вы интересуетесь историей тенниса? Читаете о прошлом, о классических матчах, смотрите видео?
– Нет такого, что я каждый день читаю об истории тенниса. В моей жизни хватает тенниса (смеется). Конечно, я знаю, что у меня есть возможность повторить достижение легенд, выиграв три раза подряд.
Но повторюсь, я не хочу слишком много об этом думать. Я просто хочу делать свою работу. Надеюсь, в конце турнира я буду очень собой гордиться и смогу вписать свое имя в историю.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Соболенко
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