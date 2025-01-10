Соболенко о том, что может выиграть третий AO подряд: «Просто хочу делать свою работу. Надеюсь, в конце турнира буду очень собой гордиться»

Арина Соболенко не концентрируется на третьем подряд титуле на Australian Open.

В Открытой эре этого добивались Маргарет Корт, Ивонн Гулагонг, Штеффи Граф, Моника Селеш и Мартина Хингис.

– Вы можете повторить достижение легенд тенниса, выиграв третий титул подряд. Вы интересуетесь историей тенниса? Читаете о прошлом, о классических матчах, смотрите видео?

– Нет такого, что я каждый день читаю об истории тенниса. В моей жизни хватает тенниса (смеется) . Конечно, я знаю, что у меня есть возможность повторить достижение легенд, выиграв три раза подряд.

Но повторюсь, я не хочу слишком много об этом думать. Я просто хочу делать свою работу. Надеюсь, в конце турнира я буду очень собой гордиться и смогу вписать свое имя в историю.