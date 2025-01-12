Соболенко о том, что играет без флага: «Я всегда гордилась тем, что пробилась из такой небольшой страны, как Беларусь»
Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, как относится к игре без флага.
«Я всегда гордилась тем, что пробилась из такой небольшой страны, как Беларусь. Конечно, было бы приятно видеть флаг рядом с именем. Но я не контролирую эту ситуацию, не могу ничего изменить. Когда это изменится, я буду рада».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Соболенко
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