Соболенко о том, что играет без флага: «Я всегда гордилась тем, что пробилась из такой небольшой страны, как Беларусь»

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, как относится к игре без флага.

«Я всегда гордилась тем, что пробилась из такой небольшой страны, как Беларусь. Конечно, было бы приятно видеть флаг рядом с именем. Но я не контролирую эту ситуацию, не могу ничего изменить. Когда это изменится, я буду рада».