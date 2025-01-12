Соболенко успешно начала защиту титула на Australian Open

Арина Соболенко с победы стартовала на Australian Open.

Первая ракетка мира обыграла №84 Слоун Стивенс со счетом 6:3, 6:2.

Соболенко одержала 15-ю победу подряд на Australian Open, она действующая чемпионка двух последних турниров. Последний раз она проигрывала в Мельбурне в 2022 году – Кайе Канепи в четвертом круге.

Дальше белоруска сыграет с Джессикой Бусас Манейро.