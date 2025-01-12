Блинкова вышла во второй круг Australian Open

Анна Блинкова начала с победы на Australian Open.

Россиянка обыграла 112-ю ракетку мира Дарью Сэвилл – 1:6, 6:4, 7:5. Матч продолжался 2,5 часа.

Блинкова девятый раз играет в основной сетке Australian Open. В прошлом году она дошла до третьего круга, это ее лучший результат в Мельбурне.

В следующем раунде россиянка встретится с Магдаленой Фрех или Полиной Кудерметовой.