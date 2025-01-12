1

Блинкова вышла во второй круг Australian Open

Анна Блинкова начала с победы на Australian Open.

Россиянка обыграла 112-ю ракетку мира Дарью Сэвилл – 1:6, 6:4, 7:5. Матч продолжался 2,5 часа.

Блинкова девятый раз играет в основной сетке Australian Open. В прошлом году она дошла до третьего круга, это ее лучший результат в Мельбурне.

В следующем раунде россиянка встретится с Магдаленой Фрех или Полиной Кудерметовой.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoАнна Блинкова
logoWTA
logoAustralian Open
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рейтинг WTA. Касаткина опустилась на 10-ю строчку, Рыбакина – на 7-ю, Киз вернулась в топ-15
9 минут назад
Рублев о том, что бил себя на корте: «Когда вижу такие видео, мне кажется, что это было в прошлой жизни. Это уже не я»
353 минуты назад
Андрей Рублев: «После «Уимблдона» я не видел причин жить. Зачем? Это прозвучит драматично, но мысли в голове меня просто убивали»
32сегодня, 13:47
Андрей Рублев: «Изменит ли титул «Большого шлема» мою жизнь? Точно нет»
3сегодня, 13:46
Соболенко о том, что играет без флага: «Я всегда гордилась тем, что пробилась из такой небольшой страны, как Беларусь»
7сегодня, 13:31
Australian Open. Мирра Андреева, Блинкова, Соболенко, Бадоса, Векич вышли во 2-й круг
69сегодня, 13:25
Журова о Медведеве и Рублеве на обложке Esquire: «Теннис подает пример другим видам спорта, что россиян не стоит ущемлять»
5сегодня, 13:08
Зверев о словах брата, что он бы его обыграл: «У него один титул ATP, у меня – 23»
3сегодня, 12:54
Навратилова об антидопинге: «Всю систему нужно взорвать и начать заново»
18сегодня, 12:34
Australian Open. Зверев, Рууд, Эмбер, Фис, Лехечка, Нисикори вышли во 2-й круг, Дардери снялся
78сегодня, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
10 января, 17:40
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем