Блинкова вышла во второй круг Australian Open
Анна Блинкова начала с победы на Australian Open.
Россиянка обыграла 112-ю ракетку мира Дарью Сэвилл – 1:6, 6:4, 7:5. Матч продолжался 2,5 часа.
Блинкова девятый раз играет в основной сетке Australian Open. В прошлом году она дошла до третьего круга, это ее лучший результат в Мельбурне.
В следующем раунде россиянка встретится с Магдаленой Фрех или Полиной Кудерметовой.
Опубликовано: Алёна Майорова
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