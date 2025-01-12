Зверев вышел во второй круг Australian Open

Вторая ракетка мира Александр Зверев пробился во второй круг Australian Open.

Он обыграл №104 Люку Пуя (WC) со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Немец девятый раз подряд выиграл стартовый матч в Мельбурне. Последний раз он проигрывал на старте в 2016 году.

Зверев одержал 26-ю победу на Australian Open и сравнялся по этому показателю с Томми Хаасом. Среди немцев больше побед одержал только Борис Беккер (29).

Дальше Зверев поборется с Педро Мартинесом.