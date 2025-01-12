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На Australian Open отменили восемь матчей воскресенья на открытых кортах

На Australian Open из-за дождя отменили часть матчей первого игрового дня.

Так, в воскресенье не будут сыграны восемь матчей:

Отметим, что на данный момент встречи идут лишь на крытых кортах. Еще четыре матча начались утром, но были остановлены. 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
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