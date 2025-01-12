Фис о старте на Australian Open: «В первом сете я играл просто дерьмово. Мне нужно тренироваться»
Артур Фис прокомментировал победу в первом круге Australian Open.
Он обыграл Отто Виртанена со счетом 3:6, 7:6(4), 6:4, 6:4.
«С каждым геймом и с каждым сетом я играл все более агрессивно. Очень доволен тем, как перестроился.
В первом сете я играл просто дерьмово. Простите, ребята. Мне нужно тренироваться».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @josemorgado
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