Фис о старте на Australian Open: «В первом сете я играл просто дерьмово. Мне нужно тренироваться»

Артур Фис прокомментировал победу в первом круге Australian Open.

Он обыграл Отто Виртанена со счетом 3:6, 7:6(4), 6:4, 6:4.

«С каждым геймом и с каждым сетом я играл все более агрессивно. Очень доволен тем, как перестроился.

В первом сете я играл просто дерьмово. Простите, ребята. Мне нужно тренироваться».