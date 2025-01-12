Рыбакина о целях: «Отыграть сезон от начала до конца и, конечно, брать большие титулы»
Елена Рыбакина рассказала, чего хочет в 2025 году.
«В плане тенниса я просто хочу оставаться здоровой, потому что в прошлом году я пропустила много турниров. Не смогла поучаствовать во многих крупных соревнованиях.
Моя цель на корте – отыграть сезон от начала до конца и, конечно, брать большие титулы.
В прошлом году после Мельбурна у меня начались проблемы со сном, с которыми я очень долго боролась. Конечно, было непросто. И два месяца, во время которых я вообще не тренировалась, мне очень помогли.
За пределами корта я счастлива. Наконец получила водительские права. Это меня очень радует».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: ausopen.com
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