Рыбакина о целях: «Отыграть сезон от начала до конца и, конечно, брать большие титулы»

Елена Рыбакина рассказала, чего хочет в 2025 году.

«В плане тенниса я просто хочу оставаться здоровой, потому что в прошлом году я пропустила много турниров. Не смогла поучаствовать во многих крупных соревнованиях.

Моя цель на корте – отыграть сезон от начала до конца и, конечно, брать большие титулы.

В прошлом году после Мельбурна у меня начались проблемы со сном, с которыми я очень долго боролась. Конечно, было непросто. И два месяца, во время которых я вообще не тренировалась, мне очень помогли.

За пределами корта я счастлива. Наконец получила водительские права. Это меня очень радует».