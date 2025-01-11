Джокович о том, что его ассоциация с Синнером – лыжи: «В соцсетях раздувают драму, будто я его унизил. Это просто нелепо»

Новак Джокович не хотел оскорбить Янника Синнера ассоциацией с лыжами.

В интервью GQ Джоковича попросили сказать первые ассоциации с четырьмя игроками: Роджер Федерер – «элегантность», Рафаэль Надаль – «упорство», Карлос Алькарас – «харизма», Янник Синнер – «лыжи».

На пресс-конференции перед Australian Open Джокович прокомментировал выбор слова о Синнере.

«Я видел в соцсетях, что из этого раздувают драму или целую историю, будто я его унизил или намеренно проявил к нему неуважение. Это просто нелепо. Это был блиц-опрос, когда нужно придумать что-то за секунду. Мне назвали Синнера, и я представил, как он катается на лыжах, потому что видел, как он это делает. Кроме того, мы с ним всегда говорим о лыжах, о том, как покатаемся вместе и тому подобное.

Именно поэтому я сказал «лыжи», а не потому, что не уважаю его теннисные достижения, наоборот. Совершенно очевидно, что его доминирование достойно всех похвал – и стиль игры, и уровень игры. У него есть все те качества, которые я назвал, говоря об остальных, а теперь люди выставляют все так, будто я его не уважаю. Бред».