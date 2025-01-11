Свитолина о том, что 38-летний Монфис взял титул: «Заряжен борщом»

Элина Свитолина выложила фотографию Гаэля Монфиса с тарелкой борща.

«Заряжен борщом 😄», – написала украинка.

Ранее 38-летний Монфис выиграл титул ATP 250 в Окленде и стал самым возрастным чемпионом с 1977-го.

Свитолина и Монфис в браке с июля 2021-го.