Свитолина о том, что 38-летний Монфис взял титул: «Заряжен борщом»
Элина Свитолина выложила фотографию Гаэля Монфиса с тарелкой борща.
«Заряжен борщом 😄», – написала украинка.
Ранее 38-летний Монфис выиграл титул ATP 250 в Окленде и стал самым возрастным чемпионом с 1977-го.
Свитолина и Монфис в браке с июля 2021-го.
Опубликовано: Алёна Майорова
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