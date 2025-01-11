Australian Open. Синнер сыграет вторым запуском на Арене Рода Лэйвера, Джокович – третьим, Алькарас выйдет на Арену Маргарет Корт

Опубликовали расписание на 12 января, первый день Australian Open.

Матчи на Арене Рода Лэйвера и Арене Маргарет Корт стартуют в 3:30 по московскому времени, на остальных кортах – в 3:00.

Полное расписание Арены Рода Лэйвера:

Коко Гауфф (3) – София Кенин

Янник Синнер (1) – Николас Харри

Новак Джокович (7) – Нишеш Басаваредди (не ранее 11:00 по мск)

Наоми Осака – Каролин Гарсия

На Арене Маргарет Корт сыграют в следующем порядке:

Айла Томлянович – Эшлин Крюгер

Джордан Томпсон (27) – Доминик Кепфер

Карлос Алькарас (3) – Александр Шевченко (не ранее 11:00 по мск)

Даниэль Коллинс (10) – Дарья Снигур

Ига Швентек (2) и Катерина Синякова сыграют вторыми на Арене Джона Кейна, Ник Кириос и Джейкоб Фернли – четвертыми, последними.

Диана Шнайдер (12) и Элизабетта Коччаретто откроют матчи на KIA Арене, Роман Сафиуллин и Танаси Коккинакис сыграют там же третьим запуском.

Карен Хачанов (19) встретится с Адрианом Маннарино на корте №13, они сыграют на нем последними. Вторым запуском на этом же корте запланирован матч Магдалены Фрех (23) и Полины Кудерметовой.

Людмила Самсонова (25) и Камилла Рахимова первым запуском сыграют на корте №7.