Хольгер Руне: «Что бы ты ни делал, ты всегда будешь кого-то злить. Всегда найдутся завистники, это часть жизни»
– Сейчас каждый может высказать мнение о чем угодно. Как вы справляетесь с критикой?
– В конце концов, что бы ты ни делал, ты всегда будешь кого-то злить. Всегда будут разные мнения – даже если ты идеальный игрок, все равно кто-то будет к тебе придираться. Всегда найдутся завистники, это часть жизни. Я просто стараюсь быть собой. Я играю в свой лучший теннис, и если я нравлюсь людям, то здорово. Если не нравлюсь, мне все равно. Главное – любить себя, и я так и делаю. Именно это я ценю больше всего.
– Из Большой четверки продолжает играть только Джокович – в теннисе происходит настоящая смена поколений.
– Я считаю, что у нас, молодых ребят, большой потенциал, позволяющий не только добиваться высоких результатов, но и продвигать наш спорт. Роджер, Рафа, Новак и [Энди] Маррей внесли огромный вклад в развитие тенниса: они подстегнули миллионы людей полюбить теннис и начать играть, так что нам есть к чему стремиться. Но у нас в туре есть интересные личности, и это обязательно поможет поддерживать теннис на плаву.
– Какой вы видите свою роль?
– Мне нравится выходить на корт с боевым настроем. Мне нравится нести энергию, кураж и драйв. Но вне корта я об этом особо не задумываюсь.
– Ник Кириос охарактеризовал вас как «обладателя разностороннего арсенала», сказав, что вы будете «очень важны для этого спорта». Давит ли это на вас?
– Ник – очень приятный, очень честный человек, у нас с ним всегда были прекрасные отношения, так что его слова много значат. Он не пытается мне польстить. Я считаю, что еще не полностью реализовал свой потенциал. Если честно, я считаю, что раскрылся примерно на 50%. Так что посмотрим, как далеко я смогу зайти.
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