Гаэль Монфис: «Позвоню дочке и скажу, что я в финале, а потом постараюсь выиграть для нее еще один титул»
Гаэль Монфис хочет выиграть турнир в Окленде ради дочки.
38-летний француз вышел в финал, обыграв Нишеша Басаваредди 7:6(5), 6:4.
«Ты на адреналине, поэтому всегда заряжен на финал. Так что я порадуюсь этому результату, позвоню дочке, когда она проснется, и скажу, что я в финале, а потом постараюсь выиграть для нее еще один титул», – сказал Монфис в интервью на корте.
Дочке Монфиса и Элины Свитолиной Скай два года. Она родилась в октябре 2022-го.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
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