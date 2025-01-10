38-летний Монфис – второй в списке самых возрастных финалистов в истории ATP-тура

38-летний Гаэль Монфис в Окленде обыграл 19-летнего Нишеш Басаваредди.

Француз победил 7:6(5), 6:4.

Монфису 38 лет 4 месяца. Старше него в истории ATP-тура (создан в 1990-м) на момент выхода в финал был только Иво Карлович в Пуне в 2019-м. Хорват в 39 лет 10 месяцев проиграл Кевину Андерсону.

Монфис вышел в 35-й финал в карьере и первый с октября 2023-го, когда он взял титул в Стокгольме. За титул он поборется с Зизу Бергсом.

Напомним, в первом круге против Педро Мартинеса Монфис ушел со счета 1:6, 2:5.