Арина Соболенко: «Мне нравится, когда меня хотят догнать. Я упорно работаю, чтобы никто не смог ко мне подобраться»
– В видео для Harper’s Bazaar вы рассказали, как сильно любите свою жизнь и что ни с кем бы не поменялись. Некоторые топ-игроки говорят, что очень тяжело, когда тебя хотят догнать. Кажется, что вы спокойно к этому относитесь. Бывают ли моменты, когда вам тяжело? Правда ли вы справляетесь с такой легкостью, как кажется со стороны?
– Все мы разные. Но у меня всегда был такой характер. Мне всегда нравилось соперничать, преодолевать сложные испытания.
Мне нравится, когда меня хотят догнать. Мне нравится это чувство. Это подстегивает и помогает сохранять мотивацию, потому что я знаю, что во мне видят мишень. Мне очень нравится быть в этом положении. Вот почему я упорно работаю, чтобы никто не смог ко мне подобраться.
Кажется, прозвучало слишком самоуверенно (смеется).
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