Соболенко описала стиль Калинской: «Классический, сексуальный, красивый, потрясающий»
Россиянка и белоруска снялись для обложки австралийской и новозеландской версии журнала.
АС: Кто из тура вдохновляет тебя в плане моды?
АК: Может, Коко…
АС: Коко!? (обе смеются)
АК: Конечно, ты.
АС: Совсем никакого давления (смеются).
АК: Если бы ты могла поменяться жизнями с любым теннисистом, кто бы это был?
АС: Могу ответить, что ни с кем? Нет. Я люблю свою жизнь и не хотела бы ни с кем меняться. Я скучная, да?
АК: Да.
АС: А кто бы это был, если бы выбирала ты?
АК: Курникова.
АС: Опиши свой стиль тремя словами.
АК: Я бы сказала классический.
АС: Классический, сексуальный, красивый, потрясающий.
АК: Я бы не сказала, что сексуальный.
АС: Неправда. У тебя красивое тело, и ты демонстрируешь некоторые его части (улыбается).
АК: Я бы сказала, что спортивный, сексуальный, классический. Что-то вроде того.
АС: Покажите ее образы кому-то и спросите, спортивный ли это стиль.
АС: Анна, что приносит тебе удовольствие за пределами корта?
АК: В такие моменты я не испытываю чувство вины за то, что наслаждаюсь чем-то. Мне кажется, нужен баланс. Никаких сожалений, просто веселье и жизненный опыт.
АС: И если он плохой, то это просто урок, и мы двигаемся дальше, да?
АК: Однозначно.
У Соболенко есть стилист – она соавтор рекламы первого айпода, одевает Биберов и владеет островом
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий