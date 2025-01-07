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Соболенко описала стиль Калинской: «Классический, сексуальный, красивый, потрясающий»

Анна Калинская и Арина Соболенко взяли друг у друга интервью для Harper’s Bazaar.

Россиянка и белоруска снялись для обложки австралийской и новозеландской версии журнала.

АС: Кто из тура вдохновляет тебя в плане моды?

АК: Может, Коко…

АС: Коко!? (обе смеются)

АК: Конечно, ты.

АС: Совсем никакого давления (смеются).

АК: Если бы ты могла поменяться жизнями с любым теннисистом, кто бы это был?

АС: Могу ответить, что ни с кем? Нет. Я люблю свою жизнь и не хотела бы ни с кем меняться. Я скучная, да?

АК: Да.

АС: А кто бы это был, если бы выбирала ты?

АК: Курникова.

АС: Опиши свой стиль тремя словами.

АК: Я бы сказала классический.

АС: Классический, сексуальный, красивый, потрясающий.

АК: Я бы не сказала, что сексуальный.

АС: Неправда. У тебя красивое тело, и ты демонстрируешь некоторые его части (улыбается).

АК: Я бы сказала, что спортивный, сексуальный, классический. Что-то вроде того.

АС: Покажите ее образы кому-то и спросите, спортивный ли это стиль.

АС: Анна, что приносит тебе удовольствие за пределами корта?

АК: В такие моменты я не испытываю чувство вины за то, что наслаждаюсь чем-то. Мне кажется, нужен баланс. Никаких сожалений, просто веселье и жизненный опыт.

АС: И если он плохой, то это просто урок, и мы двигаемся дальше, да?

АК: Однозначно.

У Соболенко есть стилист – она соавтор рекламы первого айпода, одевает Биберов и владеет островом

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoАнна Калинская
logoWTA
светская хроника
logoАрина Соболенко
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