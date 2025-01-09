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Сафин о сетке Рублева на Australian Open: «Андрей становится читаемым – особенно для таких опытных игроков, как Вавринка или Тиафу»

Марат Сафин оценил шансы Карена Хачанова и Андрея Рублева на Australian Open.

– Марат, начнем с матча Карена Хачанова и Адриана Маннарино. Как ты оцениваешь расклад?

– Все будет зависеть от Карена и его готовности. Пока непонятно, в какой он форме. Адриан Маннарино – очень специфический игрок, левша. Если ты не в лучшей физической форме, плохо себя чувствуешь или выбиваешься из ритма, он может буквально запутать тебя своей игрой.

Погодные условия, такие как ветер, тоже могут сыграть на руку Маннарино. Если Хачанов будет в порядке, то у француза практически не будет шансов. Но ключевой вопрос – насколько уверенно Карен подойдет к этому матчу. Учитывая, что год он начал неуверенно, все может сложиться непросто.

– А что скажешь про Андрея Рублева?

– У Андрея сейчас есть определенная проблема – он становится читаемым. Особенно для таких опытных игроков, как Вавринка или Тиафу. Эти теннисисты умеют читать игру и хорошо понимают, как противостоять Рублеву.

У Андрея мощные удары, он хорошо бьет, но его игра немного прямолинейна, и в этом плане не хватает разнообразия. Все будет зависеть от того, удалось ли ему добавить новые элементы в арсенал. Предсезонная подготовка могла сыграть ключевую роль. Если он натренировал креативность и вариативность, то сможет удивить соперников, – приводит слова Сафина телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».

Медведев – Рублев уже в 1/8, Джокович – Алькарас уже в 1/4, Мирра и Шнайдер в одной четверти. Итоги жеребьевки Australian Open

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст»
logoАндрей Рублев
logoКарен Хачанов
logoAustralian Open
logoATP
logoМарат Сафин
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