Пол дебютирует в топ-10, если обыграет Оже-Альяссима в Аделаиде
Томми Пол обыграл Ринки Хиджикату в четвертьфинале в Аделаиде – 6:3, 6:4.
За счет этого результата американец гарантированно поднимется на 11-ю строчку рейтинга – наивысшую в своей карьере. В случае выхода в финал он дебютирует в топ-10.
В 1/2 Пол сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом (0:1 в личных встречах).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
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