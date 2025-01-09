Пол дебютирует в топ-10, если обыграет Оже-Альяссима в Аделаиде

Томми Пол обыграл Ринки Хиджикату в четвертьфинале в Аделаиде – 6:3, 6:4.

За счет этого результата американец гарантированно поднимется на 11-ю строчку рейтинга – наивысшую в своей карьере. В случае выхода в финал он дебютирует в топ-10.

В 1/2 Пол сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом (0:1 в личных встречах).