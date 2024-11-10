  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Крейчикова о том, что журналист в прямом эфире прокомментировал ее лоб: «Такие моменты отвлекают от настоящей сути спорта»
1

Крейчикова о том, что журналист в прямом эфире прокомментировал ее лоб: «Такие моменты отвлекают от настоящей сути спорта»

Барбора Крейчикова обратилась к спортивным медиа из-за слов о ее лбе.

Ранее журналист Джон Вертхейм в эфире Tennis Channel случайно сказал: «Как ты думаешь, кто я? Барбора Крейчикова. Посмотри на лоб, когда Крейчикова и [Циньвэнь] Чжэн будут выходить на корт».

После этого чешка написала в твиттере: «Возможно, недавно в эфире во время итогового вы слышали обсуждение моей внешности, а не результатов. Как спортсменка, которая посвящает себя спорту, я была разочарована такими непрофессиональными комментариями. В спорте такое происходит не впервые. Обычно я выбираю не высказываться, но, думаю, сейчас время обратить внимание то, что спортивным медиа необходим профессионализм и уважение [к спортсменам]. Такие моменты отвлекают от настоящей сути спорта и усердной работы спортсменов. Я очень люблю теннис и хочу, чтобы его представляли на том же высоком уровне, на котором мы соревнуемся».

После этого Вертхейм принес извинения: «Во время трансляции вне эфира я сказал слова, о которых глубоко сожалею. Я их признаю и прошу за них прощение. Я сразу связался с игроком и извинился перед ней. 

Что произошло? Я подключился к конференции в зуме. На прогоне нам показывали заставку с теннисистками, которые только что закончили. Ее [Крейчикову] показали с ракурса, который увеличивал ее лоб. Через несколько секунд меня попросили включить камеру, я посмотрел в нее и пошути, что мой лоб похож на фото игрока, о котом идет речь. Кто-то в студии заговорил, и я ответил. Это был закрытый прогон, а диалог был случайным и попал в эфир без контекста.

Я понимаю, что я здесь не жертва. С моей стороны это не было не профессионально и не милосердно и не отражает того, кем я стремлюсь быть. Я ответственен за это, я это принимаю. Я прошу прощения».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @BKrejcikova
logoWTA
logoWTA Finals
logoБарбора Крейчикова
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Медведев оштрафовали на очко после того, как он разбил ракетку, отдав сет тремя двойными подряд, и ударил по микрофону
66сегодня, 14:44Фото
Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Медведев проиграл Фрицу, Синнер поборется с де Минауром
172сегодня, 14:40
Гауфф получила рекордные 4,8 млн долларов за победу на итоговом
7сегодня, 12:22
Циньвэнь Чжэн о поражении в финале итогового: «Местами мне не хватало терпения»
1сегодня, 11:00
Рууд о Рублеве: «Я на него равнялся»
1сегодня, 10:55
Гауфф о том, что упала на корт после победы на итоговом: «Пообещала, что сохраню это празднование для «Шлемов», но подумала: «Я просто устала и хочу лечь»
2сегодня, 08:52
Мирра Андреева о целях на следующий сезон: «Приоритет – попасть в топ-10»
3сегодня, 08:27
Мирра Андреева: «Кончита мне говорит: «Ты собаку-то будешь уже покупать или нет? Я тебе помогу, буду няней»
9сегодня, 08:02
Фриц о предстоящем матче против Медведева на итоговом: «Против него очень неудобно играть. Он сильно замедляет темп матча»
18вчера, 20:55
Тренер Циньвэнь Чжэн: «Не думаю, что она сейчас на пике возможностей. Она показывает 60% от максимума»
6вчера, 20:19
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51