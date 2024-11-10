Крейчикова о том, что журналист в прямом эфире прокомментировал ее лоб: «Такие моменты отвлекают от настоящей сути спорта»

Барбора Крейчикова обратилась к спортивным медиа из-за слов о ее лбе.

Ранее журналист Джон Вертхейм в эфире Tennis Channel случайно сказал: «Как ты думаешь, кто я? Барбора Крейчикова. Посмотри на лоб, когда Крейчикова и [Циньвэнь] Чжэн будут выходить на корт».

После этого чешка написала в твиттере: «Возможно, недавно в эфире во время итогового вы слышали обсуждение моей внешности, а не результатов. Как спортсменка, которая посвящает себя спорту, я была разочарована такими непрофессиональными комментариями. В спорте такое происходит не впервые. Обычно я выбираю не высказываться, но, думаю, сейчас время обратить внимание то, что спортивным медиа необходим профессионализм и уважение [к спортсменам]. Такие моменты отвлекают от настоящей сути спорта и усердной работы спортсменов. Я очень люблю теннис и хочу, чтобы его представляли на том же высоком уровне, на котором мы соревнуемся».

После этого Вертхейм принес извинения: «Во время трансляции вне эфира я сказал слова, о которых глубоко сожалею. Я их признаю и прошу за них прощение. Я сразу связался с игроком и извинился перед ней.

Что произошло? Я подключился к конференции в зуме. На прогоне нам показывали заставку с теннисистками, которые только что закончили. Ее [Крейчикову] показали с ракурса, который увеличивал ее лоб. Через несколько секунд меня попросили включить камеру, я посмотрел в нее и пошути, что мой лоб похож на фото игрока, о котом идет речь. Кто-то в студии заговорил, и я ответил. Это был закрытый прогон, а диалог был случайным и попал в эфир без контекста.

Я понимаю, что я здесь не жертва. С моей стороны это не было не профессионально и не милосердно и не отражает того, кем я стремлюсь быть. Я ответственен за это, я это принимаю. Я прошу прощения».