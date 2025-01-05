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Бублик о допинг-скандалах Синнера и Швентек: «Случайности не случайны, нет дыма без огня, на воре и шапка горит»

Александр Бублик прокомментировал допинг-скандалы Янника Синнера и Иги Швентек.

– Твое мнение по ситуации с Янником Синнером и Игой Швентек? Веришь, что это случайность? И почему это происходит с лидерами?

– В мультфильме «Кунг‑фу Панда» мастер Угвэй говорил: «Случайности не случайны». Отвечу так.

– Думаешь, что все‑таки здесь что‑то нечисто?

– Думаю, что случайности не случайны. Могу наговорить еще пословиц: нет дыма без огня, на воре и шапка горит. Я считаю так.

– Согласен со словами Ника Кириоса? Он сказал, что теннису конец.

– Если брать все слова Ника, анализировать их и делать выводы, то можно сойти с ума. Наверное, не согласен.

– Почему Швентек дают месяц дисквалификации, а Симоне Халеп — год?

– Не знаю, ведь я не эксперт в данном вопросе, не знаю, какие идут процедуры. Не знаю, почему одним – так, вторым – по‑другому Могу рассказать про себя.

У нас есть приложение, в которым мы выбираем время и день для допинг-контроля. Однажды я не поменял адрес дома в Монако на петербургский, и люди пришли в Монако. Можно трижды пропустить допинг-контроль [за год], и так я получил первый пропуск. Отнесся к этому спокойно – да, ошибся. Потом было такое, что 20 апреля я заявился на турнир в Женеве, который стартовал 25 мая. Мне пришло уведомление, что я получил второй пропуск из-за того, что не уведомил их (допинг-офицеров) об участии в турнире в Женеве. В приложении нужно указывать, где ты будешь играть, а я не был уверен, что сыграю в Женеве, несмотря на то, что заявился. Они приравняли это к полноценному пропуску допинг-контроля.

То есть если бы я получил еще один пропуск, то меня бы дисквалифицировали. Думаю, конкретно меня дисквалифицировали бы по полной. На случай в Женеве я подал апелляцию, ведь мы еще не заключили контракт с турниром, я не знал, поеду ли и на каких условиях. Поэтому и не указывал. Я бы сделал это за две недели до начала турнира, какая разница? Все равно во время соревнований они имеют право ловить тебя только сразу после матча. В течение года я был на серьезной панике, потому что два пропуска – это много. Еще один – это три года дисквалификации и по факту конец карьеры, – сказал Бублик в интервью «Матч ТВ».

Допинг-истории Синнера и Швентек – роковые случайности, но почему их так быстро оправдали? Кому это выгодно? 

CAS может забанить Синнера за допинг. Кто в теннисе уже через это проходил?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Матч ТВ
logoСимона Халеп
logoАлександр Бублик
logoИга Швентек
logoATP
logoдопинг
logoЯнник Синнер
logoНик Кириос
logoWTA
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