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Александр Бублик: «После завершения карьеры буду жить в Петербурге, я человек русский. Но о смене гражданства не жалел»

Александр Бублик рассказал, хочет ли вернуться в Россию после ухода из тенниса.

33-я ракетка мира рассказал об этом в интервью «Матч ТВ».

– Задумывался, где будешь жить после завершения карьеры?

– Я буду жить в Петербурге с поправкой на катаклизмы, так скажем.

– Почему не Монако, где ты базируешься? Или, например, не Астана?

– Монако с картинки, в кино, когда ты смотришь на машины и так далее — это одно. А когда ты живешь там…

В любом случае я русский человек, хоть и выступаю за Казахстан и горжусь этим. Астана мне очень помогла, но я человек русский, меня тянет сюда, в Петербург, к людям. Очень люблю наших людей, с душой к ним отношусь. Наверное, я никогда не смогу жить без этого города.

Монако – здорово, классно, сейчас это мой дом. Я провожу там больше времени, чем в Петербурге, но я не вижу себя живущим там [после завершения карьеры]. Безусловно, буду приезжать туда, в Монако у меня родился ребенок, может, родится второй и третий. Пока играю, буду жить там, это удобно логистически, там хорошая база. Все сделано для спорта. Это маленький городок, где есть все, что нужно для повседневной жизни спортсмена. Я буду приезжать туда, люблю это место, с ним связано множество хороших воспоминаний. Но жить жизнь я там не буду.

– В контексте твоих слов о любви к Петербургу и русским людям: ты хотя бы раз жалел о смене гражданства?

 – Не жалел. Это решение было принято в моменте, когда мне нужна была помощь. Казахстан мне любезно помог, я обязан отблагодарить федерацию, президента и страну в принципе. Казахстан дал мне шанс быстрее подняться. Поэтому нельзя об этом жалеть, это неправильно. У меня нет таких мыслей. При этом я не могу поменять национальность. Но за Казахстан я буду выступать всегда — это не обсуждается.

– Правильно понимаю, что у тебя сейчас нет российского паспорта, потому что в Казахстане нельзя иметь двойное гражданство?

– Да.

– Будешь возвращать гражданство РФ, раз хочешь жить в Петербурге после завершения карьеры?

– Сложный вопрос, я об этом сейчас не думаю. Пока нет ответа.

– В теории это возможно?

– Да, но пока не знаю.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Матч ТВ
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