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Бублик о том, как Маррей и Надаль завершили карьеру: «Это даже позор, а не цирк»

Александр Бублик раскритиковал завершение карьер Рафаэля Надаля и Энди Маррея .

– В прошлом сезоне мы видели, как Рафаэль Надаль в 38 лет пытался вернуться в тур, несмотря на травмы. Порой было тяжеловато на это смотреть. Будешь пытаться превозмогать травмы или объявишь об уходе сразу, как почувствуешь, что тело не справляется? Хочется уйти на пике?

– Да, хочется уйти на пике. Понятно, что я не Рафа, мое наследие будет гораздо меньше, если его можно назвать таковым. То, что происходило с Энди Марреем и Рафой — это цирк. По-другому назвать это я не могу. Люди добились всего, на них даже мы, теннисисты, смотрели с открытым ртом в раздевалке, а потом ты видишь кого-то из них лысым и старым. Понятно, что он уже не тот и никогда не будет прежним. На мой взгляд, это даже позор, а не цирк. Наверное, так будет правильнее сказать. Хотя Рафа все-таки еще нормально ушел…

– А Энди?

– Это да, к сожалению. Сейчас он вошел в команду Новака Джоковича. Это попытки ухватиться за то, чего уже нет, за какие-то отголоски прошлого. Считаю, что это проблема. Надеюсь, что у меня будет не так, но не могу точно сказать. Может, в 36 лет поеду на «Челленджер» в Бангкок, но все же надеюсь, что уйду со спокойной душой.

– В контексте этой темы вспоминается твоя фраза, сказанная во время матча с Домиником Тимом. Ты ругался и заявил, что «устал возвращать в карьеру этих инвалидов». Помнишь эту фразу? Многие восприняли ее как оскорбление в адрес Тима, который тогда возвращался после травмы.

– Помню. Как тут не помнить, если это увидел весь мир! Видишь ли, я говорил это себе. Это одна из тех, фраз, о которой жалею. Я не хотел оскорбить коллег.

В действительности так получалось: я играю против человека, который не выиграл ни одного матча. Против меня он играет очень хорошо, а я против него – плохо. Эта фраза – единственная, которую я хотел бы удалить. Но слово не воробей. Такое было сказано, это неправильно, но что теперь сделать? – поделился Бублик в интервью «Матч ТВ»/

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Матч ТВ
logoАлександр Бублик
logoЭнди Маррей
logoATP
logoРафаэль Надаль
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