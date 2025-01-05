Соболенко после финала против Полины Кудерметовой: «Очень хочу узнать скорость всех наших ударов сегодня – думаю, мы побили рекорд»
Арина Соболенко прокомментировала победу на турнире в Брисбене.
Белоруска обыграла в финале Полину Кудерметову со счетом 4:6, 6:3, 6:2.
«Поздравляю Полину с впечатляющей неделей. Из квалификации сразу в финал. Поздравляю тебя и тренера... Очень хочу узнать скорость всех наших ударов сегодня – думаю, мы побили рекорд».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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