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Соболенко выиграла 18-й титул в карьере

Арина Соболенко выиграла WTA 500 в Брисбене.

Первая ракетка мира в финале победила Полину Кудерметову со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Это 16-й титул белоруски на харде и 18-й в карьере. Соболенко была финалисткой этого турнира в прошлом году и чемпионкой в 2023-м, когда он проводился в Аделаиде.

Опубликовано: Алёна Майорова
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logoАрина Соболенко
logoBrisbane International
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