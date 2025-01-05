Соболенко выиграла 18-й титул в карьере

Арина Соболенко выиграла WTA 500 в Брисбене.

Первая ракетка мира в финале победила Полину Кудерметову со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Это 16-й титул белоруски на харде и 18-й в карьере. Соболенко была финалисткой этого турнира в прошлом году и чемпионкой в 2023-м, когда он проводился в Аделаиде.