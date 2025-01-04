Арина Соболенко: «Мирра точно станет игроком топ-10, за ней будущее тенниса»

Арина Соболенко прокомментировала выход в финала турнира в Брисбене.

В субботу она победила Мирру Андрееву (6:3, 6:2) и теперь поборется с Полиной Кудерметовой. В 2024-м Соболенко проиграла в финале Елене Рыбакиной.

– Рада снова выйти в финал. Надеюсь, смогу выступить лучше, чем в прошлом году. Мирра – молодой игрок, она показывает отличный теннис, хорошо двигается, хорошо подает. Она точно станет игроком топ-10, за ней будущее тенниса.

Рада, что удалось победить, тем более в двух сетах. Не очень хотелось ввязываться в изматывающую борьбу перед потенциальным финал. Очень, очень рада, что выиграла.

– Что для вас значат подготовительные турниры перед «Большим шлемом»? Вы хотите набраться матчевой практики, но, возможно, дело не только в этом?

– Конечно, мне нужна матчевая практика, плюс это возможность внедрить что-то новое, над чем я работала во время предсезонки. Признаюсь, пока получается не очень (улыбается) . Но я не собираюсь отказываться от того, над чем работала. Надеюсь, в Мельбурне все получится.

Так что, во-первых, это матчи. А во-вторых, это хорошая проверка всего, над чем ты работала во время предсезонки перед «Большим шлемом».

– В финале вы сыграете с соперницей, о которой, возможно, мало что знаете. Когда вы встречаетесь с игроком из-за пределов топ-100, ваш настрой меняется или это обычный финал?

– Это просто очередной матч. Я видела, как она играет. Она агрессивный игрок, ей нечего терять. Я должна действовать агрессивно и как можно сильнее на нее давить.

Будет отличная битва. Она в финале. Безусловно, она это заслужила. Я очень жду нашего с ней первого матча.