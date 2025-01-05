Гауфф выиграла третий матч подряд против топ-2
Коко Гауфф третий раз подряд победила в матче против соперницы из топ-2.
Американка в финале United Cup обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек со счетом 6:4, 6:4. Ранее на итоговом турнире WTA Гауфф также победила польку в группе (6:3, 6:4), а в полуфинале обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко (7:6(4), 6:3).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @OptaAce
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